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    • Мбаппе назвал Левандовского «сукиным сыном» во время матча Евро-2024

    Мбаппе назвал Левандовского «сукиным сыном» во время матча Евро-2024

    Конфликтная ситуация произошла между Килианом Мбаппе и Робертом Левандовски.

    • Франция и Польша сыграли вничью 1:1 в 3-м туре группового этапа Евро-2024.
    • Оба форварда забили по голу, реализовав пенальти.

    Во втором тайме Левандовски задел рукой лицо Мбаппе, который носит защитную маску после перелома носа недельной давности.

    Француз сразу же пожаловался судье на действия соперника, а в адрес самого поляка произнес фразу «сукин сын».

    После завершения матча нападающие «Реала» и «Барселоны» помирились и обнялись.

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    Источник: RMC Sport

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    25.06.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    Ziklop
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    дискву мопеду за оскорбления, если все равны!
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