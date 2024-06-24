Петржела объяснил, зачем «Зенит» ослабляет конкурентов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал причину, по которой петербуржцы покупают игроков из клубов-конкурентов.

«Меня не удивляют переходы игроков из «Краснодара» и «Локомотива» в «Зенит». Петербуржцы усиливают свой состав и ослабляют конкурентов, чтобы выиграть чемпионат за пять туров до конца, а не как в прошедшем сезоне», – сказал Петржела.