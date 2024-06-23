В понедельник, 24 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Хорватии и Италии. Игра группы B состоится в Лейпциге, начало – в 22:00 (мск).

Хорватия

В 1-м матче группового этапа Евро-2024 команда Златко Далича крупно проиграла сборной Испании – 0:3, а во второй игре неожиданно поделила очки с албанцами.

На 11-й минуте первый гол в матче забил игрок сборной Албании Лаци. На 74-й минуте Крамарич сравнял счет, а на 76-й минуте благодаря автоголу Гьясулы Хорватия вышла вперед. Но на 5-й компенсированной минуте тот же Гьясула реабилитировался, установив окончательный результат игры – 2:2.

Хорватия с 1 очком занимает 4-е место в группе B, разница мячей – 2:5.

Италия

В 1-м туре сборная Италии переиграла сборную Албании – 2:1. Тур №2 подарил нам матч двух фаворитов квартета В – Испании и Италии, в котором испанцы одержали победу со счетом 1:0. Автоголом на 55-й минуте отметился Калафьори.

Италия, набрав 3 очка, располагается на 2-м месте, разница мячей – 2:2.

Статистика и цифры

Статистика 3 предыдущих очных матчей Хорватии и Италии:

12.06.15 Хорватия – Италия – 1:1 (отбор на Евро-2016);

16.11.14 Италия – Хорватия – 1:1 (отбор на Евро-2016);

14.06.12 Италия – Хорватия – 1:1 (Евро-2012).

Прогноз

Италии вполне хватит ничьей, чтобы выйти из группы, хорватам нужна только победа. Полагаем, что чемпионы Европы испытают огромные проблемы, но удержат нужный результат. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.