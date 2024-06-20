Сербия пригрозила сняться с Евро-2024

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович пригрозил снять национальную команду с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков за неприличные кричалки во время матча 2-го тура группового этапа Хорватия – Албания (2:2). Фанаты обеих команд скандировали призывы убивать сербов на 59-й минуте встречи.

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче с Англией, и я надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло – скандально, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если это означает отказ от игры на турнире. Уверены, что наказание будут, потому что УЕФА уже откликнулся на наш призыв удалить с чемпионата так называемого журналиста из Албании.

Мы потребуем от УЕФА наказать федерации обеих стран. Если этого не случится, мы подумаем, как нам быть дальше. Нас наказывали за единичные случаи, а наши болельщики вели себя гораздо лучше остальных. Один наш фанат был наказан за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это ассоциировали с другими. Мы, сербы, – джентльмены, и у нас открытое сердце, поэтому я призываю болельщиков оставаться джентльменами», – сказал Шурбатович.