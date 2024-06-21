Путешественник Конюхов – о футболе: «Я бы его просто запретил в России!»

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своем негативном отношении к футболу.

– Я когда натыкаюсь на футбол, то сразу его выключаю.

– Не люб вам этот вид спорта.

– Да я бы его просто запретил в нашей стране! Мало того, что они ничего выиграть не могут, так еще режим не соблюдают – алкоголем балуются, или посмотрите на них – все в татуировках ходят.

Я бы всех, у кого татуировки, просто из спорта бы выгнал. Пропащие они люди! И ведь не в джинсах ходят, а в шортах, выставляя их напоказ, – демонстрируют свою глупость, что на коже себе какой-то рисунок набили.

Я вообще признаю спортсменов только старого поколения. Например, Третьяк или Лев Яшин…

– Но ведь Яшин курил и порой позволял себе стопку водки.

– Это совсем другое дело, потому что Яшин, самое главное, был великим вратарем.

Но я вот поймал себя на мысли, что покину этот божий свет – и не увижу, как сборная России по футболу станет чемпионом мира. Вот в чем страх.

– Но ведь не повезло нашим спортсменам, что попали они под международные санкции. Сейчас на Евро играют 24 команды. Может быть, и пробились бы туда наши футболисты, восславили бы страну…

– Знаете, мне иногда кажется, что санкции на наших футболистов ввели, потому что они играют плохо. Вот и убрали их с международной арены. Играли бы хорошо – кто бы против них санкции ввел?»