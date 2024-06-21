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    • Путешественник Конюхов – о футболе: «Я бы его просто запретил в России!»

    Путешественник Конюхов – о футболе: «Я бы его просто запретил в России!»

    Легендарный российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своем негативном отношении к футболу.

    – Я когда натыкаюсь на футбол, то сразу его выключаю.

    Не люб вам этот вид спорта.

    – Да я бы его просто запретил в нашей стране! Мало того, что они ничего выиграть не могут, так еще режим не соблюдают – алкоголем балуются, или посмотрите на них – все в татуировках ходят.

    Я бы всех, у кого татуировки, просто из спорта бы выгнал. Пропащие они люди! И ведь не в джинсах ходят, а в шортах, выставляя их напоказ, – демонстрируют свою глупость, что на коже себе какой-то рисунок набили.

    Я вообще признаю спортсменов только старого поколения. Например, Третьяк или Лев Яшин

    Но ведь Яшин курил и порой позволял себе стопку водки.

    – Это совсем другое дело, потому что Яшин, самое главное, был великим вратарем.

    Но я вот поймал себя на мысли, что покину этот божий свет – и не увижу, как сборная России по футболу станет чемпионом мира. Вот в чем страх.

    Но ведь не повезло нашим спортсменам, что попали они под международные санкции. Сейчас на Евро играют 24 команды. Может быть, и пробились бы туда наши футболисты, восславили бы страну…

    – Знаете, мне иногда кажется, что санкции на наших футболистов ввели, потому что они играют плохо. Вот и убрали их с международной арены. Играли бы хорошо – кто бы против них санкции ввел?»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (16)
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    ...короче
    1718971154
    ...плетьми бити да ноздри рвати, хто в бесовских игрищах подмечен буде!)... ...по своему, Велик - этот Человек!...
    Ответить
    MazaiNN
    1718972165
    Совсем одичал он в одиночных кругосветках.. Не говорите ему что нет больше Ленинграда.
    Ответить
    Arvlad
    1718972365
    Запретить-с! Отменить-с!... где-то я это уже слышал...
    Ответить
    Vratarь
    1718973709
    "...санкции на наших футболистов ввели, потому что они играют плохо" - ха, ведь в точку дед, а! Я, наверно, лет десять ждал, когда ж мы за границей позорится перестанем. Теперь тихо-мирно разыгрываем первенство страны, что ещё нужно!?
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    Spartak_forv@
    1718976628
    Этому персонажу в Думе нужно сидеть между заплывами)
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    rash1959
    1718977332
    этот мохнатый пень ни дня не работал, ни грамма пользы для страны, только тратил деньги, которые были бы полезнее больным, детям, старикам.
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    NewLife
    1718980322
    "В татуировках и шортах с ногами напоказ" разве с такими мы победили бы печенегов.)))
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    vsolon
    1718982043
    любимый вид спорта у него...карманный бильярд.
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    Spirit_78
    1718984061
    Странное высказывание, учитывая, что и сборная СССР по футболу ни разу чемпионом мира не становилась. Это только единицам стран удавалось, остальным вообще не играть получается?
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    ivany4
    1718990432
    Повидавший многое, знает о чем говорит. А польза была бы реальная. Сколько бы денег для страны сберегли, сколько дополнительной рабочей силы было бы, на сколько меньше чиновников было бы.)))
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