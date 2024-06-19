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    • Прогноз на точный счет матча 2 тура Евро-2024 Дания – Англия, 20 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча 2 тура Евро-2024 Дания – Англия, 20 июня 2024 года

    В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют Дания и Англия. Поединок группы C пройдет на арене «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и начнется в 19:00 (мск).

    Дания

    Результаты последних 5 матчей Дании:

    • 16.06.24 Словения – Дания – 1:1 (Евро-2024);
    • 08.06.24 Дания – Норвегия – 3:1 (тов. матч);
    • 05.06.24 Дания – Швеция – 2:1 (тов. матч);
    • 26.03.24 Дания – Фареры – 2:0 (тов. матч);
    • 23.03.24 Дания – Швейцария – 0:0 (тов. матч).

    Статистика в последних 5 матчах:

    • забито голов – 8;
    • пропущено голов – 3;
    • забито в среднем за игру – 3.20;
    • пропущено в среднем за игру – 0.60;
    • среднее количество ударов за матч – 15.00;
    • среднее количество ударов в створ за матч – 5.80.

    Англия

    Результаты последних 5 матчей Англии:

    • 16.06.24 Сербия – Англия – 0:1 (Евро-2024);
    • 07.06.24 Англия – Исландия – 0:1 (тов. матч);
    • 03.06.24 Англия – Босния – 3:0 (тов. матч);
    • 26.03.24 Англия – Бельгия – 2:2 (тов. матч);
    • 23.03.24 Англия – Бразилия – 0:1 (тов. матч).

    Статистика в последних 5 матчах:

    • забито голов – 6;
    • пропущено голов – 4;
    • забито в среднем за игру – 1.20;
    • пропущено в среднем за игру – 0.80;
    • среднее количество ударов за матч – 15.80;
    • среднее количество ударов в створ за матч – 4.60.

    Прогноз на точный счет

    Букмекеры считают наиболее вероятными счетами 0:1 (кф. 6.00) и 0:2 (7.00) в пользу Англии. Наше мнение – Дания отберет очки у команды Саутгейта, которая продолжает играть в унылый футбол. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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