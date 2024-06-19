В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют Дания и Англия. Поединок группы C пройдет на арене «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и начнется в 19:00 (мск).

Дания

Результаты последних 5 матчей Дании:

16.06.24 Словения – Дания – 1:1 (Евро-2024);

08.06.24 Дания – Норвегия – 3:1 (тов. матч);

05.06.24 Дания – Швеция – 2:1 (тов. матч);

26.03.24 Дания – Фареры – 2:0 (тов. матч);

23.03.24 Дания – Швейцария – 0:0 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 8;

пропущено голов – 3;

забито в среднем за игру – 3.20;

пропущено в среднем за игру – 0.60;

среднее количество ударов за матч – 15.00;

среднее количество ударов в створ за матч – 5.80.

Англия

Результаты последних 5 матчей Англии:

16.06.24 Сербия – Англия – 0:1 (Евро-2024);

07.06.24 Англия – Исландия – 0:1 (тов. матч);

03.06.24 Англия – Босния – 3:0 (тов. матч);

26.03.24 Англия – Бельгия – 2:2 (тов. матч);

23.03.24 Англия – Бразилия – 0:1 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 6;

пропущено голов – 4;

забито в среднем за игру – 1.20;

пропущено в среднем за игру – 0.80;

среднее количество ударов за матч – 15.80;

среднее количество ударов в створ за матч – 4.60.

Прогноз на точный счет

Букмекеры считают наиболее вероятными счетами 0:1 (кф. 6.00) и 0:2 (7.00) в пользу Англии. Наше мнение – Дания отберет очки у команды Саутгейта, которая продолжает играть в унылый футбол. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.50.