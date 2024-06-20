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    Обзор матча Дания – Англия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборные Англии и Дании сыграли вничью в рамках 2 тура групповго этапа чемпионта Европы, итоговый счет 1:1.

    1-й тайм

    Начало матча прошло очень размеренно, ни одна из команд не имела явного преимущества, игра проходила преимущественно в центре поля без подходов к воротам. На 13-й минуте матча Фоден пробил по воротам со средней дистанции, но мяч не оказался в воротах.

    На 18-й минуте Кристиансен на правом фланге Английской атаки проморгал вбегание Уокера, Кайл забрал мяч себе, вошел в штрафную и отпасовал на линию вратарской. Дважды было касание защитников, которые не смогли преградить полет. В результате Кейн с линии вратарской переправил легким касанием в дальний. Счет стал 1:0.

    Смотреть гол Кейна.

    После забитого мяча игра также проходила в довольно спокойном режиме, много борьбы и мало подходов к воротам, Англичане задумали повторить опыт прошлого матча с Сербами.

    На 34-й минуте матча Юльманн сумасшедшим ударом с 30 метров поразил ворота сборной Англии, великолепный удар и гол.

    Смотреть гол Юльманна.

    Оставшееся время тайма проходило с небольшим преимуществом сборной Англии, но серьезных моменов создать не удалось, итог 1:1.

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    2-й тайм

    Начало второго тайма выдалось как продолжение первого, равная игра, без явных подходов к воротам. На 52-й минуте плохо Кристиансен и Шмейхель сыграли против Сака, заброс из глубины в штрафную, там Букайо летит на мяч, а с ним вратарь и защитник. Англичанин смог головой прокинуть вдоль «ленточки», но тот ушел за лицевую.

    На 56-й минуте матча Фоден из-за пределов штрафной после паса Сака с правого фланга со всей силы ударил в ближний угол – попал в штангу от которой мяч отлетел в поле.

    Англичане постепенно подбирали инициативу в свои руки и начали поддавливать Датчан, но явных голевых моментов после удара Фоден не создавали. На 76-й минуте Хейбьерг примерно с 30 метров предпринял попытку пробить по воротам. Замах был сильным, красивый полет в тот же угол, куда забил Юльманн. Здесь Пикфорд отбил в сторону.

    На 84-й минуте матча Хейбьерг подработал мяч под удобную ногу возле штрафной и сильно направил в сторону дальней «девятки». Полетело выше, Датчане не стесняясь наносят дальние удары.

    Концовка матча, неожиданно, прошло с преимуществом игроков сборной Дании, складывалось впечатление что победа больше нужна именно Датчанам, но забил не удалось, итоговый счет 1:1.

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на RUTUBE.

    Дания-Англия обзор матча 20 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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