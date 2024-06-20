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    Евро-2024. Дания и Англия сыграли вничью (1:1)

    Дания и Англия не выявили победителя в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 – 1:1.

    Оба мяча были забиты в первом тайме. У англичан отличился Гарри Кейн на 18-й минуте. Датчане сравняли счет на 34-й – гол забил Мортен Юльманн.

    Англия лидирует в группе C с четырьмя очками. Скандинавы делят вторую позицию со Словенией. У обеих команд по два очка и одинаковая разница мячей 2:2.

    Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

    Дания – Англия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кейн, 18; 1:1 – Юльманн, 34.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    shahor
    1718906125
    Не ожидал,что сборная Дании продемонстрирует такую осмысленную и бескомпромиссную игру с англичанами.Молодцы!Счёт по игре.
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    Skull_Boy
    1718906158
    Мда, бестолковый тренер убрал Фодена, который хоть как-то двигал игру, но зато выпустил бестолково черныша, а Палмер в запасе ска эпический гений
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    ...короче
    1718906369
    ...хороший матч, классная игра, прекрасные команды... Было все, чего не хватает нам в РПЛ...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718906618
    Англичане видимо силы сохраняют на финал с первых минут на Евро)
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    k611
    1718907098
    Датчане были более убедительны, но ничья наверно закономерный результат
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