Евро-2024. Дания и Англия сыграли вничью (1:1)

Дания и Англия не выявили победителя в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 – 1:1.

Оба мяча были забиты в первом тайме. У англичан отличился Гарри Кейн на 18-й минуте. Датчане сравняли счет на 34-й – гол забил Мортен Юльманн.

Англия лидирует в группе C с четырьмя очками. Скандинавы делят вторую позицию со Словенией. У обеих команд по два очка и одинаковая разница мячей 2:2.

Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

Дания – Англия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кейн, 18; 1:1 – Юльманн, 34.

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