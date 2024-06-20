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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Англия
Дания - Англия: обзор матча 20 июня 2024
Дания
20.06.2024, четверг, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Англия
34'
М. Юльманн
18'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Англия
Желтая карточка
К. Нергор
87'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
К. Эриксен
82'
Замена
К. Нергор
️️️️
М. Юльманн
82'
Желтая карточка
Й. Меле
73'
69'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Г. Кейн
69'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Б. Сака
69'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Ф. Фоден
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Р. Хойлунд
67'
61'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
А. Бах
️️️️
В. Кристиансен
57'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Й. Винд
57'
54'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:1!
М. Юльманн
Пас отдал
В. Кристиансен
34'
Желтая карточка
Я. Вестергор
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
15
Кобби Мэйну
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
2
Андерсен
13
Кристенсен
3
Вестергор
5
Кристиансен
21
Юльманн
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
19
Винд
9
Хойлунд
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
2
Александер-Арнольд
4
Райс
12
Триппьер
10
Беллингем
7
Сака
7
Фоден
9
Кейн
5
Кристиансен
18
Бах
18
Бах
5
Кристиансен
21
Юльманн
15
Нергор
15
Нергор
21
Юльманн
19
Винд
14
Дамсгор
14
Дамсгор
19
Винд
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Хойлунд
2
Александер-Арнольд
24
Галлахер
24
Галлахер
2
Александер-Арнольд
9
Кейн
21
Эзе
21
Эзе
9
Кейн
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
7
Фоден
19
Уоткинс
19
Уоткинс
7
Фоден
Остались в запасе
Дания
Англия
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Кобби Мэйну
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Кобби Мэйну
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Дания - Англия
3
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
5
Офсайды
4
0
Количество передач
547
528
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.85
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Дойче банк Парк
Посещаемость:
46177 из 51500 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
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