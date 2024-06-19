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    Дания – Англия: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 20 июня

    В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Дании и Англии. Матч группы C пройдет во Франкфурте, начало – в 19:00 (мск).

    Дания

    Датчане выиграли свою отборочную группу, опередив словенцев по дополнительным показателям. В 1-м туре групповой стадии Евро-2024 эти же команды встретились вновь и расписали ничью – 1:1.

    Датчане вели в счете после гола Эриксена на 17-й минуте, но не удержали победу, пропустив на 77-й минуте от Янзы. Перед вторым туром Дания делит 2-3 места в группе со Словенией (у команд по 1 очку).

    Англия

    Сборная Англии заняла 1-е место в группе, пройдя отборочный турнир без поражений. В первом матче финальной стадии Евро-2024 команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Сербии – 1:0.

    Единственный гол на 13-й минуте забил Беллингем. В дальнейшем сербы имели хорошие моменты, чтобы отыграться, но Англия выстояла и возглавила квартет С.

    Статистика и цифры

    Результаты 3 последних очных матчей между сборными Дании и Англии:

    • 07.07.21 Англия – Дания – 2:1 (Евро-2020);
    • 14.10.20 Англия – Дания – 0:1 (Лига наций);
    • 08.09.20 Дания – Англия – 0:0 (Лига наций).

    Прогноз

    В матче с Сербией англичане не впечатлили игрой (в который раз), но добыли нужный результат. Второй раз подряд такая история может не пройти – если британцы не сыграют в полную силу, их наверняка ждут проблемы. Но Саутгейт – не тот человек, который учится на своих ошибках. Наш прогноз – Ф1 (+1) с коэффициентом 1.63.

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    Источник: «Бомбардир»

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