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    • Шотландия – Швейцария: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 19 июня

    Шотландия – Швейцария: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 19 июня

    В среду, 19 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Шотландии и Швейцарии. Матч группы A состоится в Кельне, начало – в 22:00 (мск).

    Шотландия

    Коллектив под руководством Стива Кларка занял 2-е место в отборочной группе и вышел в финальную часть Евро. В матче открытия ЧЕ-2024 сборная Шотландии по всем статьям проиграла немцам – 1:5. Если бы не удаление Портеуса в конце 1-го тайма, Шотландия, вполне возможно, избежала разгрома.

    На данный момент команда Кларка занимает последнее место в группе.

    Швейцария

    Швейцария в отборочной группе заняла 2-е место, а на старте Евро-2024 выиграла у сборной Венгрии – 3:1. У швейцарцев голы забивали Дуа, Эбишер и Эмболо, у Венгрии отличился Варга.

    Швейцария занимает 2-е место в группе, уступая Германии по разнице мячей.

    Статистика и цифры

    В ХХI веке команды встречались однажды – в 2006 году Швейцария победила Шотландию в товарищеском матче со счетом 3:1. Остальные очные встречи датированы прошлым веком.

    Прогноз

    Шотландии некуда отступать – второе поражение подряд практически не оставит шансов на выход в плей-офф даже с 3-го места. Швейцария не лучшим образом провела 2-й тайм матча с Венгрией – слабые стороны в игре команды Якина есть. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.95.

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    Источник: «Бомбардир»

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