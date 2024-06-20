Тренер сборной Шотландии высказался о борьбе за выход в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итог матча с Швейцарией (1:1) во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

«Мы не показали себя с лучшей стороны в первой игре. Мы хорошая команда, когда играем. Первую игру нужно отнести к разряду неудачных.

Сегодня мы были полны решимости идти в прессинг, бороться за мяч и играть выше на поле. Надо сказать, что это было против очень сильной команды Швейцарии. Это была хорошая игра между двумя равными командами. Теперь нам определенно нужна победа. Я верю, что если мы наберем три очка, то пройдем на следующий этап.

Это то, что мы ожидали. Мы играем так последние три-четыре года. Мы знали, что нам нужно делать. Это было хорошее командное выступление против сильных соперников и хорошая реакция на разочаровывающий вечер [против Германии]. Мы все еще в игре.

Реальность такова, что мы рассчитывали на последние две игры в группе, и так оно и получилось. Даже если бы мы хорошо сыграли против Германии, нам все равно нужно было бы набирать очки в этом матче», – сказал Кларк BBC.