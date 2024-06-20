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    • Тренер сборной Шотландии высказался о борьбе за выход в 1/8 финала Евро

    Тренер сборной Шотландии высказался о борьбе за выход в 1/8 финала Евро

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итог матча с Швейцарией (1:1) во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

    «Мы не показали себя с лучшей стороны в первой игре. Мы хорошая команда, когда играем. Первую игру нужно отнести к разряду неудачных.

    Сегодня мы были полны решимости идти в прессинг, бороться за мяч и играть выше на поле. Надо сказать, что это было против очень сильной команды Швейцарии. Это была хорошая игра между двумя равными командами. Теперь нам определенно нужна победа. Я верю, что если мы наберем три очка, то пройдем на следующий этап.

    Это то, что мы ожидали. Мы играем так последние три-четыре года. Мы знали, что нам нужно делать. Это было хорошее командное выступление против сильных соперников и хорошая реакция на разочаровывающий вечер [против Германии]. Мы все еще в игре.

    Реальность такова, что мы рассчитывали на последние две игры в группе, и так оно и получилось. Даже если бы мы хорошо сыграли против Германии, нам все равно нужно было бы набирать очки в этом матче», – сказал Кларк BBC.

    • В 1-м туре Шотландия проиграла Германии со счетом 1:5.
    • В 3-м туре подопечные Кларка встретятся с Венгрией 23 июня.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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