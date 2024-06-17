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    • Португалия – Чехия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 18 июня

    Португалия – Чехия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 18 июня

    Во вторник, 18 июня, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Португалии и Чехии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе F.

    Сборная Португалии

    Португалия в последних товарищеских матчах показала следующие результаты:

    • 11.06.2024 Португалия – Ирландия 3:0;

    • 08.06.2024 Португалия – Хорватия 1:2;

    • 04.06.2024 Португалия – Финляндия 4:2;

    • 26.03.2024 Словения – Португалия 2:0;

    • 21.03.2024 Португалия – Швеция 5:2.

    В отборочном цикле Португалия заняла первое место в своей группе.

    Сборная Чехии

    Чехия в последних матчах показала следующие результаты:

    • 10.06.2024 Чехия – Северная Македония 2:1;
    • 07.06.2024 Чехия – Мальта 7:1;
    • 26.03.2024 Чехия – Армения 2:1;
    • 22.03.2024 Норвегия – Чехия 1:2;
    • 20.11.2023 Чехия – Молдова 3:0.

    В отборочном цикле Чехия заняла второе место в своей группе.

    Прогноз на матч Португалия – Чехия

    Последние встречи между командами прошли следующим образом:

    • 24.09.2022 Чехия – Португалия 0:4 (Лига наций УЕФА);
    • 09.06.2022 Португалия – Чехия 2:0 (Лига наций УЕФА);
    • 21.06.2012 Чехия – Португалия 0:1 (Чемпионат Европы).

    В предстоящей встрече поставим на победу Португалии – согласимся с аналитиками букмекеров, тем более на успех пиренейцев БК дают коэффициент 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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