Во вторник, 18 июня, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Португалии и Чехии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе F.
Сборная Португалии
Португалия в последних товарищеских матчах показала следующие результаты:
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11.06.2024 Португалия – Ирландия 3:0;
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08.06.2024 Португалия – Хорватия 1:2;
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04.06.2024 Португалия – Финляндия 4:2;
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26.03.2024 Словения – Португалия 2:0;
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21.03.2024 Португалия – Швеция 5:2.
В отборочном цикле Португалия заняла первое место в своей группе.
Сборная Чехии
Чехия в последних матчах показала следующие результаты:
- 10.06.2024 Чехия – Северная Македония 2:1;
- 07.06.2024 Чехия – Мальта 7:1;
- 26.03.2024 Чехия – Армения 2:1;
- 22.03.2024 Норвегия – Чехия 1:2;
- 20.11.2023 Чехия – Молдова 3:0.
В отборочном цикле Чехия заняла второе место в своей группе.
Прогноз на матч Португалия – Чехия
Последние встречи между командами прошли следующим образом:
- 24.09.2022 Чехия – Португалия 0:4 (Лига наций УЕФА);
- 09.06.2022 Португалия – Чехия 2:0 (Лига наций УЕФА);
- 21.06.2012 Чехия – Португалия 0:1 (Чемпионат Европы).
В предстоящей встрече поставим на победу Португалии – согласимся с аналитиками букмекеров, тем более на успех пиренейцев БК дают коэффициент 1.55.