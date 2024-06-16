В понедельник, 17 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Словакии. Матч начнется в 19:00 по московскому времени, пройдет в группе Е.

Статистика сборной Бельгии

Сборная Бельгии в последних матчах показала впечатляющие результаты:

забито голов: 12;

пропущено голов: 2;

среднее количество забитых голов за игру: 2.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.40;

среднее количество ударов по воротам: 16.80;

среднее количество ударов соперника: 8.40;

среднее количество ударов в створ: 6.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.00.

Статистика сборной Словакии

Сборная Словакии также демонстрирует достойные показатели:

забито голов: 11;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 2.20;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 13.40;

среднее количество ударов соперника: 8.40;

среднее количество ударов в створ: 5.40;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.60.

Прогноз на точный счет матча Бельгия – Словакия

Фаворитом матча является сборная Бельгии – букмекеры дают на победу команды коэффициент 1.50. Что касается вероятного результата матча, то аналитики букмекерских контор считают наиболее вероятным исходом счето 2:0 в пользу Бельгии – ставка на такой результат котируется коэффициентом 7.00. Поверим букмекерам и поставим на победу Бельгии со счетом 2:0.