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    Аршавин дал прозвище Лукаку после матча со Словакией

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался об игре форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче Евро-2024 со Словакией (0:1).

    «Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы. То, как он ею обработал мяч… Но и невезение, конечно, было у бельгийцев. Два гола забили, во втором случае было незаметное касание рукой, которое может увидеть только VAR.

    Смотрю, как работает VAR, и вижу, что это хорошо для менее авторитетных команд. Раньше судьи всегда были на стороне сильных, а сейчас вот это мимолетное касание просто меняет все. VAR замечательно работает на этом турнире», – сказал Аршавин.

    • Два гола Лукаку в матче были отменены судейской бригадой. В одном моменте у нападающего был зафиксирован офсайд, а в другом – игра рукой у футболиста сборной Бельгии, который выполнял передачу Лукаку.
    • Он стал первым футболистом в истории чемпионатов Европы с двумя отмененными голами в одном матче благодаря работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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    Источник: «Матч ТВ»

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