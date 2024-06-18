Аршавин дал прозвище Лукаку после матча со Словакией

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался об игре форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче Евро-2024 со Словакией (0:1).
«Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы. То, как он ею обработал мяч… Но и невезение, конечно, было у бельгийцев. Два гола забили, во втором случае было незаметное касание рукой, которое может увидеть только VAR.
Смотрю, как работает VAR, и вижу, что это хорошо для менее авторитетных команд. Раньше судьи всегда были на стороне сильных, а сейчас вот это мимолетное касание просто меняет все. VAR замечательно работает на этом турнире», – сказал Аршавин.
- Два гола Лукаку в матче были отменены судейской бригадой. В одном моменте у нападающего был зафиксирован офсайд, а в другом – игра рукой у футболиста сборной Бельгии, который выполнял передачу Лукаку.
- Он стал первым футболистом в истории чемпионатов Европы с двумя отмененными голами в одном матче благодаря работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).