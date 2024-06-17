Мостовой оценил работу Тедеско после поражения сборной Бельгии от Словакии

Александр Мостовой высказался о тренерских качествах Доменико Тедеско на фоне поражения Бельгии от Словакии в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

«Я не называл Бельгию в числе фаворитов. Мне все равно, кто в сборной Бельгии – Тедеско или нет. В футбол там играют футболисты, Тедеско в футбол играть не умеет.

Они спокойно могут выиграть оставшиеся две игры и выйти из группы. Тем и прекрасен первый тур – словаки преподнесли сюрприз.

Люди, которые сами не играли в футбол, ничему не могут научить футболистов. Их немного, но они, к сожалению, есть.

Меньше нужно говорить про Тедеско, говорите про Дешама, Анчелотти. Это люди, которые отдали жизнь футболу. А такие, как Тедеско, поймали свою звезду и этим пользуются«, – сказал Мостовой.