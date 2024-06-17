Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой оценил работу Тедеско после поражения сборной Бельгии от Словакии

    Мостовой оценил работу Тедеско после поражения сборной Бельгии от Словакии

    Александр Мостовой высказался о тренерских качествах Доменико Тедеско на фоне поражения Бельгии от Словакии в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

    • Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

    «Я не называл Бельгию в числе фаворитов. Мне все равно, кто в сборной Бельгии – Тедеско или нет. В футбол там играют футболисты, Тедеско в футбол играть не умеет.

    Они спокойно могут выиграть оставшиеся две игры и выйти из группы. Тем и прекрасен первый тур – словаки преподнесли сюрприз.

    Люди, которые сами не играли в футбол, ничему не могут научить футболистов. Их немного, но они, к сожалению, есть.

    Меньше нужно говорить про Тедеско, говорите про Дешама, Анчелотти. Это люди, которые отдали жизнь футболу. А такие, как Тедеско, поймали свою звезду и этим пользуются«, – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой ответил, кто лучше работает на трансферном рынке – «Зенит» или «Спартак» 14
    Мостовой высказался о долге Сафонова по алиментам 4
    Реакция Мостового на переход Сафонова в «ПСЖ» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2024 23:34
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    R_a_i_n
    1718658356
    Один Мостовой свою звезду не поймает.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1718658912
    Кто поставил тренером этого спартаковского клоуна румына типеско!?)
    Ответить
    BoevStas1
    1718659124
    Куда же без тебя Саша)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+