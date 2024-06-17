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    • Обзор матча Бельгия – Словакия голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Бельгия – Словакия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Словакии сенсационно одержала победу на Бельгией в рамках 1 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

    1-й тайм

    Сразу с первых минут игроки сборной Бельгии стали осаждать ворота словаков и на второй минуте Доку совершил отличный проход, обыграл двух соперников, протащил мяч от центральной линии в чужую штрафную площадь, а там Де Брюйне в падении протолкнул мяч на Лукаку, который бил в упор с линии вратарской, но Ромелу послал мяч прямо в Дубравку.

    Через две минуты вновь Доку начал опасную атаку, выдал тонкий пас на Лукаку, тот по центру вывалился один на один с вратарем, но, обыгрывая выбежавшего Дубравку, слишком далеко прокинул мяч в сторону, Троссард подобрал мяч попытался мягко навесить на Лукаку, но Дубравка его отбил.

    На 7-й минуте матча Доку совершил грубую ошибку при розыгрыше мяча у своей штрафной площади, Словаки накрыли соперников, затем Куцка бил с 13 метров, Кастелс среагировал, а первым на отскоке был Шранц, с угла вратарской в касание пробив в дальний угол, счет стал 1:0.

    Смотреть гол Штранца.

    Затем матч начал проходить под диктовку игроков сборной Бельгии, которые пытались взломать оборону соперника, на 18-й минуте Дубравка едва не привез гол, голкипер нерасторопно сыграл на линии штрафной площади, под давлением отдав неточный пас, Троссард с 17 метров пробил выше пустых ворот.

    После этого игра начала успокаиваться и проходила с небольшим преимущество Бельгии, но моментов для взятия ворот не создавали, на 40-й минуте Словаки провели отличную атаку, Куцка технично обработав мяч, разогнал атаку по правому флангу и затем навесил в штрафную площадь, а там Гараслин, положив корпус, пробил слета с 13 метров, но Кастелс в прыжке спас Белью от гола.

    В концовке тайма команды обменялись опасными подходами к воротам, но забить не смогли.

    2-й тайм

    Первый 10 минут второго тайма прошли на встречных курсах, было несколько подходов сборной Бельгии, дальний удар Варво примерно с 30 метров, серьезных моментов для взятия ворот не состоялось.

    На 56-й минуте Бельгийцы смогли забить гол, Лукаку с метра отправил мяч в ворота, но после просмотра ВАР гол был отменен, Де Брюйне с углового покатил на Троссарда, который справа навесил на дальнюю штангу, там Онана выиграл воздух и головой скинул во вратарскую, Лукаку с метра переправил мяч в пустые ворота, но на шаг Ромелу залез в оффсайд!

    На 59-й минуте снова у Бельгийцев был отличный момент, Лукаку скинул на Троссарда, который с 17 метров хлестко пробил в ближний угол, но Дубравка потащил! А затем Троссард в чужой штрафной площади в борьбе за отскок нарушил правила на Гараслине.

    На 64-й минуте матча Доку, обыграв соперника, слева ворвался в штрафную площадь и сильно прострелил во вратарскую, а там Дубравка отбил прямо по центру на Бакайоко, который с 8 метров бил в практически пустые ворота, но Ганцко вынес мяч с ленточки!

    После серии замен матч начал продолжил проходить в том же ключе, игроки Бельгии больше владели мячом, Словаки изредка отвечали своими атаками, но моментов для взятия ворот не создавала ни одна из команд.

    На 86-й минуте матча Бельгийцы додавили и смогли забить гол, но после просмотра ВАР гол отменен из-за игру рукой Опенда и можно сказать, что отменен по делу, Опенда на чужой половине поля на левом фланге зацепился за длинную передачу, убежал от Вавро, слева ворвался в штрафную площадь и зряче покатил на Лукаку, который с 10 метров в касание пробил под перекладину впротивоход Дубровке, но на повторе видно, что Опенда при обработке задел мяч рукой.

    В дополнительное время у Бельгийцев было несколько моментов для взятия ворот, но дожать Словаков они не смогли и потерпели сенсационное поражение в первом матче на Евро.

    Полный видеообзор матча можно посомтреть на RUTUBE.

    Бельгия-Словакия обзор матча 17 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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