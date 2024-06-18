Тренер сборной Словакии объяснил победу над Бельгией

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона прокомментировал победу своей команды над Бельгией (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

«Наши игроки сделали все возможное, приложили максимум усилий, и мы победили отличного соперника. Я сказал ребятам, что мы должны настроиться так, чтобы чувствовать себя на равных с лучшими. Это большая победа, но мы не должны останавливаться. Мы с оптимизмом смотрим в будущее – надо забивать и в следующих матчах, чтобы достичь цели и выйти из группы», – сказал Кальцона.