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    • Бельгия – Словакия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 17 июня

    Бельгия – Словакия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 17 июня

    В понедельник, 17 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Словакии. Матч начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет в группе Е.

    Сборная Бельгии

    Бельгия в последних матчах показала следующие результаты:

    • 08.06.2024 Бельгия – Люксембург 3:0;
    • 05.06.2024 Бельгия – Черногория 2:0;
    • 26.03.2024 Англия – Бельгия 2:2;
    • 23.03.2024 Ирландия – Бельгия 0:0;
    • 19.11.2023 Бельгия – Азербайджан 5:0.

    В отборочном цикле Бельгия заняла первое место в своей группе.

    Сборная Словакии

    Словакия в последних матчах показала следующие результаты:

    • 09.06.2024 Словакия – Уэльс 4:0;
    • 05.06.2024 Словакия – Сан-Марино 4:0;
    • 26.03.2024 Норвегия – Словакия 1:1;
    • 23.03.2024 Словакия – Австрия 0:2;
    • 19.11.2023 Босния – Словакия 1:2.

    В отборочном цикле Словакия заняла второе место в своей группе.

    Прогноз на матч Бельгия – Словакия

    Последние встречи между командами прошли следующим образом:

    • 06.02.2013 Бельгия – Словакия 2:1 (товарищеский матч);
    • 19.05.2006 Словакия – Бельгия 1:1 (товарищеский матч);
    • 17.04.2002 Бельгия – Словакия 1:1 (товарищеский матч).

    В предстоящей встрече сделаем ставку на крепкую сборную Бельгии – поставим на победу команды за 1.50. Наши аргументы: хорошая игровая форма коллектива и класс бельгийских футболистов.

    Источник: «Бомбардир»

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