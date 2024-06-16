В понедельник, 17 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Словакии. Матч начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет в группе Е.
Сборная Бельгии
Бельгия в последних матчах показала следующие результаты:
- 08.06.2024 Бельгия – Люксембург 3:0;
- 05.06.2024 Бельгия – Черногория 2:0;
- 26.03.2024 Англия – Бельгия 2:2;
- 23.03.2024 Ирландия – Бельгия 0:0;
- 19.11.2023 Бельгия – Азербайджан 5:0.
В отборочном цикле Бельгия заняла первое место в своей группе.
Сборная Словакии
Словакия в последних матчах показала следующие результаты:
- 09.06.2024 Словакия – Уэльс 4:0;
- 05.06.2024 Словакия – Сан-Марино 4:0;
- 26.03.2024 Норвегия – Словакия 1:1;
- 23.03.2024 Словакия – Австрия 0:2;
- 19.11.2023 Босния – Словакия 1:2.
В отборочном цикле Словакия заняла второе место в своей группе.
Прогноз на матч Бельгия – Словакия
Последние встречи между командами прошли следующим образом:
- 06.02.2013 Бельгия – Словакия 2:1 (товарищеский матч);
- 19.05.2006 Словакия – Бельгия 1:1 (товарищеский матч);
- 17.04.2002 Бельгия – Словакия 1:1 (товарищеский матч).
В предстоящей встрече сделаем ставку на крепкую сборную Бельгии – поставим на победу команды за 1.50. Наши аргументы: хорошая игровая форма коллектива и класс бельгийских футболистов.