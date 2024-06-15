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    • Прогноз на точный счет матча Сербия – Англия, групповой этап Евро 2024, 16 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Сербия – Англия, групповой этап Евро 2024, 16 июня 2024 года

    В воскресенье, 16 июня, в матче 1 тура группового этапа Евро 2024 сборная Сербии сыграет с Англией. Встреча пройдет в группе C и состоится в Гельзенкирхене, на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

    Сербия

    Сборная Сербии в последних пяти играх забила 7 голов и пропустила 8. Команда в среднем забивает 1.40 гола за игру и пропускает 1.60 мяча.

    Сербия в среднем наносит 9.80 ударов по воротам соперника, в створ попадает 3.80 удара. Пропускает команда 11.40 удара, из них 4.40 доходят в створ.

    Англия

    Сборная Англии в последних пяти матчах забила 6 голов и пропустила 5. Команда в среднем забивает 1.20 гола за матч и пропускает 1.00 мяча.

    Англия наносит 18.00 ударов по воротам соперника, в створ доходят 4.40 удара. Пропускает команда 7.40 удара, из них 2.80 доходят в створ.

    Прогноз на точный счет матча Сербия – Англия

    Англичане – явный фаворит матча. На победу команды Гарета Саутгейта дают коэффициент 1.48. Что касается ставки на точный счет, то букмекеры дают одинаковый коэфф в 6.50 на два разных варианта развития событий 1:0 или 2:0 в пользу Англии. Наверняка один из таких результатов и будет зафиксирован на табло после матча. Вряд ли сербы пробьют оборону англичан.

    https://bmbrdr.ru/fcOD8p

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    Источник: «Бомбардир»

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