В воскресенье, 16 июня, в матче 1 тура группового этапа Евро 2024 сборная Сербии сыграет с Англией. Встреча пройдет в группе C и состоится в Гельзенкирхене, на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Сербия

Сборная Сербии в последних пяти играх забила 7 голов и пропустила 8. Команда в среднем забивает 1.40 гола за игру и пропускает 1.60 мяча.

Сербия в среднем наносит 9.80 ударов по воротам соперника, в створ попадает 3.80 удара. Пропускает команда 11.40 удара, из них 4.40 доходят в створ.

Англия

Сборная Англии в последних пяти матчах забила 6 голов и пропустила 5. Команда в среднем забивает 1.20 гола за матч и пропускает 1.00 мяча.

Англия наносит 18.00 ударов по воротам соперника, в створ доходят 4.40 удара. Пропускает команда 7.40 удара, из них 2.80 доходят в створ.

Прогноз на точный счет матча Сербия – Англия

Англичане – явный фаворит матча. На победу команды Гарета Саутгейта дают коэффициент 1.48. Что касается ставки на точный счет, то букмекеры дают одинаковый коэфф в 6.50 на два разных варианта развития событий 1:0 или 2:0 в пользу Англии. Наверняка один из таких результатов и будет зафиксирован на табло после матча. Вряд ли сербы пробьют оборону англичан.