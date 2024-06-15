В воскресенье, 16 июня, сборная Словении сыграет с Данией в 1 туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и пройдет в рамках розыгрыша группы C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Словения

Сборная Словении подошла к чемпионату Европы в хорошей игровой форме – словенцы выиграли три матча и дважды сыграли вничью в последних пяти встречах:

08.06.24 Словения – Болгария 1:1;

04.06.24 Словения – Армения 2:1;

26.03.24 Словения – Португалия 2:0;

21.03.24 Мальта – Словения 2:2;

20.01.24 США – Словения 0:1.

Подопечные Матьяжа Кека заняли второе место в отборочной группе.

Дания

Команда Дании также провела неплохую подготовку к Евро, уступив только Северной Ирландии в последних пяти матчах:

08.06.24 Дания – Норвегия 3:1;

05.06.24 Дания – Швеция 2:1;

26.03.24 Дания – Фареры 2:0;

23.03.24 Дания – Швейцария 0:0;

20.11.23 Северная Ирландия – Дания 2:0.

Сборная Дании вышла в финальную часть Евро 2024 с первой строчки.

Прогноз Словения – Дания

В трех последних очных встречах победила сборная Дании, еще в одном матче была зафиксирована ничья:

17.11.23 Дания – Словения 2:1;

19.06.23 Словения – Дания 1:1;

06.02.08 Словения – Дания 1:2.

Команды уже встречались в отборе к Евро 2024, в предыдущем матче победила Дания. Наверняка скандинавы выиграют и эту встречу. Наш прогноз – победа Дании (1.57).