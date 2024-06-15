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    • Словения – Дания: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 16 июня

    Словения – Дания: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 16 июня

    В воскресенье, 16 июня, сборная Словении сыграет с Данией в 1 туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и пройдет в рамках розыгрыша группы C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

    Словения

    Сборная Словении подошла к чемпионату Европы в хорошей игровой форме – словенцы выиграли три матча и дважды сыграли вничью в последних пяти встречах:

    • 08.06.24 Словения – Болгария 1:1;
    • 04.06.24 Словения – Армения 2:1;
    • 26.03.24 Словения – Португалия 2:0;
    • 21.03.24 Мальта – Словения 2:2;
    • 20.01.24 США – Словения 0:1.

    Подопечные Матьяжа Кека заняли второе место в отборочной группе.

    Дания

    Команда Дании также провела неплохую подготовку к Евро, уступив только Северной Ирландии в последних пяти матчах:

    • 08.06.24 Дания – Норвегия 3:1;
    • 05.06.24 Дания – Швеция 2:1;
    • 26.03.24 Дания – Фареры 2:0;
    • 23.03.24 Дания – Швейцария 0:0;
    • 20.11.23 Северная Ирландия – Дания 2:0.

    Сборная Дании вышла в финальную часть Евро 2024 с первой строчки.

    Прогноз Словения – Дания

    В трех последних очных встречах победила сборная Дании, еще в одном матче была зафиксирована ничья:

    • 17.11.23 Дания – Словения 2:1;
    • 19.06.23 Словения – Дания 1:1;
    • 06.02.08 Словения – Дания 1:2.

    Команды уже встречались в отборе к Евро 2024, в предыдущем матче победила Дания. Наверняка скандинавы выиграют и эту встречу. Наш прогноз – победа Дании (1.57).

    https://bmbrdr.ru/fcOD8p

    Источник: «Бомбардир»

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