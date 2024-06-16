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    • Эриксен забил гол на Евро спустя 1100 дней после остановки сердца на прошлом ЧЕ

    Эриксен забил гол на Евро спустя 1100 дней после остановки сердца на прошлом ЧЕ

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил гол в ворота Словении на 45-й минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

    На Евро-2020, 12 июня 2021 года, у датчанина произошла остановка сердца по ходу встречи с Финляндией и ему оказывали помощь прямо на поле. С тех пор Эриксен играет с кардиостимулятором.

    Между этими матчами прошло ровно 1100 дней.

    • По данным телеграм-канала Opta Sports, на счету Эриксена стало 42 гола в 131 матче за сборную.
    • Хавбек «МЮ» является лучшим бомбардиром национальной команды Дании среди действующих футболистов и 4-м в истории. До абсолютного рекорда Эриксену осталось забить 11 мячей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718556972
    Круто
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    qwertyйцукен
    1718557366
    Эриксен играет с кардиостимулятором.==== Крутой парень.И ведь не боится.Любой другой человек с кардиостимулятором давно бы завязал со спортом.
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    Черкизовский Кот
    1718557494
    Как в песне "Арии" : "Тысяча сто. Смерть в лицо нам дышит". Здоровья и побед Кристиану. Болею за него персонально.
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    Мордаванин
    1718559558
    вотэто жизнь а мы впятёрочку бредём со своим пакетом
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