Эриксен забил гол на Евро спустя 1100 дней после остановки сердца на прошлом ЧЕ

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил гол в ворота Словении на 45-й минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024.
На Евро-2020, 12 июня 2021 года, у датчанина произошла остановка сердца по ходу встречи с Финляндией и ему оказывали помощь прямо на поле. С тех пор Эриксен играет с кардиостимулятором.
Между этими матчами прошло ровно 1100 дней.
- По данным телеграм-канала Opta Sports, на счету Эриксена стало 42 гола в 131 матче за сборную.
- Хавбек «МЮ» является лучшим бомбардиром национальной команды Дании среди действующих футболистов и 4-м в истории. До абсолютного рекорда Эриксену осталось забить 11 мячей.