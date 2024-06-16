Эриксен забил гол на Евро спустя 1100 дней после остановки сердца на прошлом ЧЕ

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил гол в ворота Словении на 45-й минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

На Евро-2020, 12 июня 2021 года, у датчанина произошла остановка сердца по ходу встречи с Финляндией и ему оказывали помощь прямо на поле. С тех пор Эриксен играет с кардиостимулятором.

Между этими матчами прошло ровно 1100 дней.