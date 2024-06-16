Сборная Дании не смогла обыграть Словению в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.
1-й тайм
Первый тайм по большей части прошел под диктовку Дании. Контроль мяча, проходы к воротам – все было у них. Плюс здорово разыграли аут и забили. Словения не смогла пробить датскую оборону.
В первом тайме смог отличится только Эриксен. Аут с правого фланга закончился вбросом прямо в штрафную. Винда красиво подобрал пяткой, затем мяч получил Эриксен и с нескольких метров направил его в дальний угол ворот.
2-й тайм
Во втором тайме Словения пришла в себя. Словенская сборная активно атаковала ворота Дании. Обилие моментов все же удалось реализовать, Шмейхель не смог удержать ворота под замком. Янжа сравнял.
Угловой Словении, мяч выносят из штрафной. Янжа подобрал и сильно пробил с 20 метров. Мяч попадает в Юльманна – и залетает в пустую зону ворот. Шмейхеля нельзя винить в пропущенном голе.
Полный видеообзор матча можно посмотреть на «Матч ТВ».
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