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    Обзор матча Словения – Дания голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Дании не смогла обыграть Словению в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

    1-й тайм

    Первый тайм по большей части прошел под диктовку Дании. Контроль мяча, проходы к воротам – все было у них. Плюс здорово разыграли аут и забили. Словения не смогла пробить датскую оборону.

    Смотреть гол Эриксена.

    В первом тайме смог отличится только Эриксен. Аут с правого фланга закончился вбросом прямо в штрафную. Винда красиво подобрал пяткой, затем мяч получил Эриксен и с нескольких метров направил его в дальний угол ворот.

    2-й тайм

    Во втором тайме Словения пришла в себя. Словенская сборная активно атаковала ворота Дании. Обилие моментов все же удалось реализовать, Шмейхель не смог удержать ворота под замком. Янжа сравнял.

    Смотреть гол Янжа.

    Угловой Словении, мяч выносят из штрафной. Янжа подобрал и сильно пробил с 20 метров. Мяч попадает в Юльманна – и залетает в пустую зону ворот. Шмейхеля нельзя винить в пропущенном голе.

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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