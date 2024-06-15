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    • Польша – Нидерланды: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 16 июня

    Польша – Нидерланды: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 16 июня

    В воскресенье, 16 июня, сборная Польши сыграет с Нидерландами в 1 туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и пройдет в рамках розыгрыша группы D. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому.

    Польша

    Сборная Польши подошла к чемпионату Европы в отменной игровой форме – поляки выиграли пять матчей в последних пяти встречах:

    • 10.06.24 Польша – Турция 2:1;
    • 07.06.24 Польша – Украина 3:1;
    • 26.03.24 Уэльс – Польша (пен) 0:0;
    • 21.03.24 Польша – Эстония 5:1;
    • 21.11.24 Польша – Латвия 2:0.

    Подопечные Михаила Пробежа заняли третье место в отборочной группе.

    Нидерланды

    Команда Рональда Кумана также провела неплохую подготовку к Евро, уступила только сборной Германии в последних пяти матчах:

    • 10.06.24 Нидерланды – Исландия 4:0;
    • 06.06.24 Нидерланды – Канада 4:0;
    • 26.03.24 Германия – Нидерланды 2:1;
    • 22.03.24 Нидерланды – Шотландия 4:0;
    • 21.11.23 Гибралтар – Нидерланды 0:6.

    Сборная Нидерландов вышла в финальную часть Евро 2024 со второй строчки.

    Прогноз Польша – Нидерланды

    В трех последних очных встречах победила сбоная Нидерландов, еще в одном матче была зафиксирована ничья:

    • 22.09.22 Польша – Нидерланды 0:2;
    • 11.06.22 Нидерланды – Польша 2:2;
    • 18.11.20 Польша – Нидерланды 1:2.

    Сборная Нидерландов, несмотря на отменную игровую форму сборной Польши – фаворит матча. Букмекеры дают на победу коллектива коэффициент 1.57. Согласимся с аналитиками БК, и поверим в первую победу Нидерландов на Евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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