В воскресенье, 16 июня, сборная Польши сыграет с Нидерландами в 1 туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и пройдет в рамках розыгрыша группы D. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому.
Польша
Сборная Польши подошла к чемпионату Европы в отменной игровой форме – поляки выиграли пять матчей в последних пяти встречах:
- 10.06.24 Польша – Турция 2:1;
- 07.06.24 Польша – Украина 3:1;
- 26.03.24 Уэльс – Польша (пен) 0:0;
- 21.03.24 Польша – Эстония 5:1;
- 21.11.24 Польша – Латвия 2:0.
Подопечные Михаила Пробежа заняли третье место в отборочной группе.
Нидерланды
Команда Рональда Кумана также провела неплохую подготовку к Евро, уступила только сборной Германии в последних пяти матчах:
- 10.06.24 Нидерланды – Исландия 4:0;
- 06.06.24 Нидерланды – Канада 4:0;
- 26.03.24 Германия – Нидерланды 2:1;
- 22.03.24 Нидерланды – Шотландия 4:0;
- 21.11.23 Гибралтар – Нидерланды 0:6.
Сборная Нидерландов вышла в финальную часть Евро 2024 со второй строчки.
Прогноз Польша – Нидерланды
В трех последних очных встречах победила сбоная Нидерландов, еще в одном матче была зафиксирована ничья:
- 22.09.22 Польша – Нидерланды 0:2;
- 11.06.22 Нидерланды – Польша 2:2;
- 18.11.20 Польша – Нидерланды 1:2.
Сборная Нидерландов, несмотря на отменную игровую форму сборной Польши – фаворит матча. Букмекеры дают на победу коллектива коэффициент 1.57. Согласимся с аналитиками БК, и поверим в первую победу Нидерландов на Евро.