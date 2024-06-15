В воскресенье, 16 июня, сборная Польши сыграет с Нидерландами в 1 туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и пройдет в рамках розыгрыша группы D. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому.

Польша

Сборная Польши подошла к чемпионату Европы в отменной игровой форме – поляки выиграли пять матчей в последних пяти встречах:

10.06.24 Польша – Турция 2:1;

07.06.24 Польша – Украина 3:1;

26.03.24 Уэльс – Польша (пен) 0:0;

21.03.24 Польша – Эстония 5:1;

21.11.24 Польша – Латвия 2:0.

Подопечные Михаила Пробежа заняли третье место в отборочной группе.

Нидерланды

Команда Рональда Кумана также провела неплохую подготовку к Евро, уступила только сборной Германии в последних пяти матчах:

10.06.24 Нидерланды – Исландия 4:0;

06.06.24 Нидерланды – Канада 4:0;

26.03.24 Германия – Нидерланды 2:1;

22.03.24 Нидерланды – Шотландия 4:0;

21.11.23 Гибралтар – Нидерланды 0:6.

Сборная Нидерландов вышла в финальную часть Евро 2024 со второй строчки.

Прогноз Польша – Нидерланды

В трех последних очных встречах победила сбоная Нидерландов, еще в одном матче была зафиксирована ничья:

22.09.22 Польша – Нидерланды 0:2;

11.06.22 Нидерланды – Польша 2:2;

18.11.20 Польша – Нидерланды 1:2.

Сборная Нидерландов, несмотря на отменную игровую форму сборной Польши – фаворит матча. Букмекеры дают на победу коллектива коэффициент 1.57. Согласимся с аналитиками БК, и поверим в первую победу Нидерландов на Евро.