Сборная Австрии одержала победу над Польшей в рамках 2 тура группвого этапа чемпионата Европы, итоговый счет 3:1.

1-й тайм

Начал встречи осталось за игроками сборной Австрии, которые больше владели мячом и диктовали темп игры, имели несколько подходов к воротам, что вылилось в забитый мяч на 9-й минуте встречи, Мвене бросил из-за боковой с левого фланга к штрафной, однако сразу мяч отскочил к Филиппу. Защитник навесил с левого края штрафной на ближний угол вратарской, откуда Траунер головой переправил в створ! Закрыли Гернота плохо, чем он и воспользовался. Щесны не смог спасти свою команду, счет стал 1:0 в пользу Австрии.

Смотреть гол Траунера.

Первый момент у сборной Польши возник только на 18-й минуте, отскок мяча на левую сторону штрафной, куда вбежал Залевски и со всей силы верхом ударил. Пролетело над перекладиной.

На 30-й минуте матча навес с правого фланга, мяч оказывается на противоположном краю штрафной. Передача в центр, удар Беднарека блокирует Траунер. От Гернота мяч отскакивает на Пентека, Кшиштоф с линии вратарской забил в правый нижний угол. Счет 1:1.

Смотреть гол Пентека.

После пропущенного мяча Австрийцы стали играть осторожней, катая мяч преимущественно на своей половине поля и не создавая явно опасных моментов у ворот соперника. На 42-й минуте Забитсер низом пробил в направлении левого нижнего угла – рядом со штангой. Заставил вскочить болельщиков Австрии с места.

Оставшиеся минуты матча прошли без ярких моментов и подходов к воротам, итог первого тайма 1:1, игра проходила с заметным преимуществом игроков сборной Австрии.

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2-й тайм

Начало тайма было за Австрийцами, они играли активней и создавали моменты, на 66-й минуте Александер получил пас на левом фланге и сделал пас на центральную ось к штрафной. Попутно нон-тач пас от Арнаутовича помог Баумгартнера получить мяч, войти во владения Польши и забить в дальний. Мягко и женственно центр обороны встретил Кристофа, который отправил мяч в ворота.

Смотреть гол Баумгартнера.

На 76-й минуте Забитцер после позиционной ошибки вышел один на один – это пенальти. Забрался в штрафную и встретился с Щесны. Падение Войцеха, до мяча не дотянулся, но ГОЛОВОЙ задел ногу сопернику, тот упал. Фол, 11-метровый, который уверенно реализовал Арнаутович.

Смотреть гол Арнаутовича.

После третьего гола Австрийцы уверенно довели матч до победы, итог 3:1.

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