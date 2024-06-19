Россию обвинили в кибератаке на польское телевидение

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский прокомментировал проблемы с трансляцией матча Евро-2024.

16 июня поляки проиграли на чемпионате Европы сборной Нидерландов (1:2).

Матч должен был показать общественный вещатель TVP Sport.

Из-за кибератаки зрители смогли увидеть только начало и концовку игры.

«Время выбрано неслучайно. Атака произошла практически точно в 15:00, то есть в момент начала матча Польша – Нидерланды.

К счастью, службы и наши команды реагирования на компьютерные и критические инциденты отреагировали за считанные секунды.

Это была DDoS-атака, целью которой было отключение сервиса, то есть лишение возможности просмотра матча через интернет польскими гражданами.

То, что атака велась из [нашей] страны, значит не так уж много, если говорить об организаторе. Все следы ведут в Российскую Федерацию», – заявил Ольшевский.