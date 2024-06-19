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    Россию обвинили в кибератаке на польское телевидение

    Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский прокомментировал проблемы с трансляцией матча Евро-2024.

    • 16 июня поляки проиграли на чемпионате Европы сборной Нидерландов (1:2).
    • Матч должен был показать общественный вещатель TVP Sport.
    • Из-за кибератаки зрители смогли увидеть только начало и концовку игры.

    «Время выбрано неслучайно. Атака произошла практически точно в 15:00, то есть в момент начала матча Польша – Нидерланды.

    К счастью, службы и наши команды реагирования на компьютерные и критические инциденты отреагировали за считанные секунды.

    Это была DDoS-атака, целью которой было отключение сервиса, то есть лишение возможности просмотра матча через интернет польскими гражданами.

    То, что атака велась из [нашей] страны, значит не так уж много, если говорить об организаторе. Все следы ведут в Российскую Федерацию», – заявил Ольшевский.

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    Источник: RMF24

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1718800571
    Чем докажешь? А? Ответили пану наши представители сплевывая на пол.
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    ...короче
    1718801312
    ...Польска - курва!...
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    Riot Zero
    1718801822
    Дебилам везде российский след мерещится.
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    Таврида
    1718802602
    Пшеканое пшепанство пшать пожебало и попердолило.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1718803796
    ХОРОШ ГНАТЬ ЧУШКА ПШЕК..
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