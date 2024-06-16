Тренер сборной Польши высказался о поражении от Нидерландов

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение своей команды в игре с Нидерландами (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

«Мы должны продолжать работать. Не то чтобы я кого-то винил. Я не собираюсь клеймить игроков. Нам не хватило качества в решающие моменты. В матче были разные фазы. Были моменты, когда мы были опасны, но были отрезки, где легко теряли мяч. В частности, мы не закрывали Аке.

Однако мы спокойно к этому относимся. Важно, что с самого начала мы играли агрессивно с высоким прессингом. Порой нам не хватало хитрости. Надо сказать, что у нас действительно были хорошие моменты. После замен мы дольше удерживали мяч и смогли загнать Нидерланды в оборону.

Жаль, что не удалось удержать ничью. Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не отступим от этого пути. Мы изучали последние матчи и хотели контролировать мяч. То, что происходило сегодня, также вопрос выхода на Евро. Нам удалось подстегнуть команду заменами.

В раздевалке мы сказали, что неважно, с кем мы играем, мы хотим научиться играть агрессивно. Я сказал команде, что мы не свернем со своего пути», – сказал Пробеж.