Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер сборной Польши высказался о поражении от Нидерландов

    Тренер сборной Польши высказался о поражении от Нидерландов

    Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение своей команды в игре с Нидерландами (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

    «Мы должны продолжать работать. Не то чтобы я кого-то винил. Я не собираюсь клеймить игроков. Нам не хватило качества в решающие моменты. В матче были разные фазы. Были моменты, когда мы были опасны, но были отрезки, где легко теряли мяч. В частности, мы не закрывали Аке.

    Однако мы спокойно к этому относимся. Важно, что с самого начала мы играли агрессивно с высоким прессингом. Порой нам не хватало хитрости. Надо сказать, что у нас действительно были хорошие моменты. После замен мы дольше удерживали мяч и смогли загнать Нидерланды в оборону.

    Жаль, что не удалось удержать ничью. Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не отступим от этого пути. Мы изучали последние матчи и хотели контролировать мяч. То, что происходило сегодня, также вопрос выхода на Евро. Нам удалось подстегнуть команду заменами.

    В раздевалке мы сказали, что неважно, с кем мы играем, мы хотим научиться играть агрессивно. Я сказал команде, что мы не свернем со своего пути», – сказал Пробеж.

    • В прошедшем матче счет открыл нападающий сборной Польши Адам Букса. Затем у Нидерландов отличились Коди Гакпо и Вут Вегхорст.
    • Во 2-м туре подопечные Пробежа сыграют с Австрией 21 июня.

    Новости по теме
    Названы сроки возвращения Мбаппе после перелома носа 4
    Бубнов высказался об уровне РПЛ по итогам первых дней Евро-2024 4
    Тренер Польши предъявил претензии игрокам после поражения от Нидерландов
    Источник: TVP Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2024 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+