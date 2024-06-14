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    На Евро-2024 будет 7 людей, связанных со «Спартаком»

    В командах-участницах Евро-2024 будет несколько человек, бывавших в «Спартаке». В первую очередь это действующий защитник москвичей Срджан Бабич, выступающий за Сербию.

    Будет один бывший игрок «Спартака» – Марио Пашалич («Спартак»).

    Будет два бывших главных тренера команды: Мурат Якин (Швейцария) и Доменико Тедеско (Бельгия).

    В штаб немца входят несколько тренеров, работавших с ним и в «Спартаке»:

    • Андреас Хинкель – ассистент;
    • Макс Урванчки – тренер вратарей;
    • Владимир Чепзанович – тренер по физподготовке.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    7:1
    1718379433
    8. дезеув приедет в качестве зрителя.
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    The only one
    1718379949
    Автор статьи- ты хотел сказать людёв? Тогда правильно выражовывайся. Ну а если говорить правильно- то 7 человек. А то напрашивается ассоциация: 7 людей, а остальные. что- нелюди?
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