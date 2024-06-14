На Евро-2024 будет 7 людей, связанных со «Спартаком»

В командах-участницах Евро-2024 будет несколько человек, бывавших в «Спартаке». В первую очередь это действующий защитник москвичей Срджан Бабич, выступающий за Сербию.

Будет один бывший игрок «Спартака» – Марио Пашалич («Спартак»).

Будет два бывших главных тренера команды: Мурат Якин (Швейцария) и Доменико Тедеско (Бельгия).

В штаб немца входят несколько тренеров, работавших с ним и в «Спартаке»: