Мостовой: «Такая у меня судьба: один из лучших игроков страны ни разу не работал в клубах»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой расстроен, что клубы его не приглашают на работу.
«Я всегда говорю: вот телефон, он открыт 24 часа, пожалуйста, но никаких предложений нет. Вчера меня даже спросили, будет ли мне обидно, если в конечном итоге меня никуда не пригласят. Конечно, будет обидно, но что сделать?
У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было», – сказал Мостовой.
- Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
- Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
- Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».