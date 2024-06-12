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    • Мостовой: «Такая у меня судьба: один из лучших игроков страны ни разу не работал в клубах»

    Мостовой: «Такая у меня судьба: один из лучших игроков страны ни разу не работал в клубах»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой расстроен, что клубы его не приглашают на работу.

    «Я всегда говорю: вот телефон, он открыт 24 часа, пожалуйста, но никаких предложений нет. Вчера меня даже спросили, будет ли мне обидно, если в конечном итоге меня никуда не пригласят. Конечно, будет обидно, но что сделать?

    У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было», – сказал Мостовой.

    • Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
    • Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
    • Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.06.2024 18:33
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    Комментарии (13)
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    ...короче
    1718206805
    ...ну-у-у, Саня, не скисай,что ты заупокойную запел...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1718207035
    Повезет и тебе)
    Ответить
    Январь 59
    1718207852
    Начни с ФНЛ, выведи клуб первой лиги в высшую лигу, там глядишь какой нибудь Химки или Ахмат позовут.
    Ответить
    val69
    1718208873
    Просто надо меньше говорить... Тем более, ныть.. Сам себя хоронишь..
    Ответить
    k611
    1718212436
    Сначала пусть корки получит. Потихоньку начинать работать с клубов низших лиг и расти как тренер. Вообщем меньше слов больше дела. А нытьём ничего не добиться в жизни...
    Ответить
    sochi-2013
    1718215127
    Жди, когда на твоей улице перевернется грузовик с пряниками. Зачем самому напрягаться? Одно интересно, кто сказал, что он "один из лучших футболистов нашей страны "?
    Ответить
    Александр.Т.
    1718217270
    Всё это время валялся на печи и тут не кто меня не берёт а что ты сделал что бы тебя позвали?
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    VasyaM63
    1718217835
    далеко некаждый хороший игрок становится просто тренером
    Ответить
    ароба-бозоров-yandex
    1718219554
    кто сказал, что он "один из лучших футболистов нашей страны "?
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    Bozigit
    1718225015
    Сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит
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