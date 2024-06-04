У Заболотного есть 4 варианта продолжения карьеры: подробности

У форварда Антона Заболотного есть несколько вариантов продолжения карьеры. Через несколько дней истечет контракт с ЦСКА.
«ЦСКА дает Заболотному новый договор на год с зарплатой 500 тысяч евро за сезон + бонусы как за голы, так и за сыгранные матчи. Игрок думает. Также на игрока претендуют «Химки» и два других клуба.
Однако химчан отпугивают финансовые запросы нападающего. Заболотный хочет получить от них двухлетний контракт с ЗП 3 миллиона рублей в месяц + подъемными и агентскими в размере 30 миллионов рублей», – написал источник.
- В минувшем сезоне РПЛ Заболотный пропустил только один матч, забил 9 голов, сделал 4 ассиста.
- 32-летний футболист стоит 900 тысяч евро.
- Заболотный в ЦСКА с 2021 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова