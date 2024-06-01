Слишкович оценил перспективы Тюкавина

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Из игроков РПЛ, кроме футболистов «Спартака», я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать.

Например, Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет ещe лучше играть через несколько лет.

Его я привeл в пример, потому что его назвали лучшим футболистом РПЛ, а ещe есть много других интересных игроков. Но не буду назвать конкретно, потому что одного назову, а другого забуду», – сказал Слишкович.