Слишкович оценил перспективы Тюкавина

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.
«Из игроков РПЛ, кроме футболистов «Спартака», я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать.
Например, Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет ещe лучше играть через несколько лет.
Его я привeл в пример, потому что его назвали лучшим футболистом РПЛ, а ещe есть много других интересных игроков. Но не буду назвать конкретно, потому что одного назову, а другого забуду», – сказал Слишкович.
- 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- Нападающий в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.
Источник: «Чемпионат»