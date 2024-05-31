Агент Смирнов описал ошибку Федотова в ЦСКА

Футбольный агент Антон Смирнов призвал ЦСКА уволить главного тренера Владимира Федотова.

«Федотову пора на выход из ЦСКА. Мне кажется, он достиг своего потолка. И постоянный атрибут, шариковая ручка в руке, являющийся, как мне кажется, дешевым понтом, смотрящимся весьма глупо, уже не помогает.

У Федотова очень слабый тренерский штаб и это его стратегическая ошибка. Такие тренеры, как Мурат Исхаков и Олег Фоменко, не должны работать в клубах РПЛ», – написал Смирнов.

На замену Федотову ЦСКА рассматривает: