Агент Смирнов описал ошибку Федотова в ЦСКА

Футбольный агент Антон Смирнов призвал ЦСКА уволить главного тренера Владимира Федотова.
«Федотову пора на выход из ЦСКА. Мне кажется, он достиг своего потолка. И постоянный атрибут, шариковая ручка в руке, являющийся, как мне кажется, дешевым понтом, смотрящимся весьма глупо, уже не помогает.
У Федотова очень слабый тренерский штаб и это его стратегическая ошибка. Такие тренеры, как Мурат Исхаков и Олег Фоменко, не должны работать в клубах РПЛ», – написал Смирнов.
На замену Федотову ЦСКА рассматривает:
- Игорь Осинькин («Крылья Советов»);
- Марко Николич («Шабаб Аль-Ахли»);
- Владимир Ивич (без клуба).
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова