Кержаков на казахском поприветствовал фанатов «Кайрата»

Новый главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков поприветствовал болельщиков команды на их родном языке.
Россиянин пригласил фанатов на ближайший матч «Кайрата» против «Шахтера».
- «Кайрат» занимает 3-е место в чемпионате Казахстана с 15 очками после 9 матчей.
- Кержаков начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии ФК «Зенит». С 2018-го по 2020-й тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также возглавлял «Томь», «Нижний Новгород», кипрскую «Кармиотиссу» и «Спартак» из Суботицы. Он покинул сербский клуб в ноябре 2023 года.
- За «Кайрат» выступал партнер Кержакова по «Зениту» Андрей Аршавин.
Источник: «Бомбардир»