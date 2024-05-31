Анчелотти назвал претендентов на «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что борьба за «Золотой мяч» в этом сезоне пойдет между его подопечными: Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом.

«В этом сезоне будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что произойдет в финале Лиги чемпионов, на Евро и Кубке Америки.

У Винисиуса есть шанс. И у Беллингема тоже», – сказал Анчелотти