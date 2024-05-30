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  • Форвард «Олимпиакоса» Эль-Кааби побил рекорд Роналду, Бензема и Фалькао

Форвард «Олимпиакоса» Эль-Кааби побил рекорд Роналду, Бензема и Фалькао

30 мая 2024, 01:23
6

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби забил единственный гол в финале Лиги конференций против «Фиорентины» (1:0).

Марокканец отличился 11 раз в завершившемся розыгрыше еврокубкового турнира, причем все его мячи пришлись на плей-офф.

До Эль-Кааби никому не удавалось забить 11 голов в плей-офф еврокубка за один сезон.

Он побил рекорд Криштиану Роналду, Карима Бензема и Радамеля Фалькао.

Лига чемпионов:

  • 10 – Роналду (2017)
  • 10 – Бензема (2022)

Лига Европы:

  • 10 – Фалькао (2011)

Лига конференций:

  • 11 - Эль-Кааби (2024)

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Источник: Squawka
Лига конференций Олимпиакос Эль-Кааби Аюб
Комментарии (6)
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Niklas80
1717038041
В каком турнире забивали Роналду и Бензема и в каком забивал Эль-Кааби.
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Garrincha58
1717044817
зачем сравнивать не сравнимое и к чему?
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Таврида
1717048694
Бесполезный турнир, бесполезные рекорды. Зря Кубок Кубков отменили, там хоть понятно кто за что бился.
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Андрей-Лопатинский-yandex
1717151759
Что за бред, где ЛЧ а где ЛК , сравнивать тут не с чем
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