Форвард «Олимпиакоса» Эль-Кааби побил рекорд Роналду, Бензема и Фалькао

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби забил единственный гол в финале Лиги конференций против «Фиорентины» (1:0).
Марокканец отличился 11 раз в завершившемся розыгрыше еврокубкового турнира, причем все его мячи пришлись на плей-офф.
До Эль-Кааби никому не удавалось забить 11 голов в плей-офф еврокубка за один сезон.
Он побил рекорд Криштиану Роналду, Карима Бензема и Радамеля Фалькао.
Лига чемпионов:
- 10 – Роналду (2017)
- 10 – Бензема (2022)
Лига Европы:
- 10 – Фалькао (2011)
Лига конференций:
- 11 - Эль-Кааби (2024)
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Источник: Squawka