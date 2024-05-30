Форвард «Олимпиакоса» Эль-Кааби побил рекорд Роналду, Бензема и Фалькао

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби забил единственный гол в финале Лиги конференций против «Фиорентины» (1:0).

Марокканец отличился 11 раз в завершившемся розыгрыше еврокубкового турнира, причем все его мячи пришлись на плей-офф.

До Эль-Кааби никому не удавалось забить 11 голов в плей-офф еврокубка за один сезон.

Он побил рекорд Криштиану Роналду, Карима Бензема и Радамеля Фалькао.

Лига чемпионов:

10 – Роналду (2017)

10 – Бензема (2022)

Лига Европы:

10 – Фалькао (2011)

Лига конференций:

11 - Эль-Кааби (2024)

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