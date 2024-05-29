«Пари НН» хочет заполучить Черчесова и Дзюбу, если останется в РПЛ

Руководство «Пари НН» собирается назначить Станислава Черчесова на пост главного тренера по окончании сезона.

Также нижегородский клуб хочет подписать свободного агента Артема Дзюбу.

Этот план постараются реализовать, если команда не вылетит из РПЛ по итогам стыковых матчей.