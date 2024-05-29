«Пари НН» хочет заполучить Черчесова и Дзюбу, если останется в РПЛ

Руководство «Пари НН» собирается назначить Станислава Черчесова на пост главного тренера по окончании сезона.
Также нижегородский клуб хочет подписать свободного агента Артема Дзюбу.
Этот план постараются реализовать, если команда не вылетит из РПЛ по итогам стыковых матчей.
- Черчесов остается без работы с июля 2023 года, когда его уволили из «Ференцвароша».
- Дзюба сегодня официально покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.
- «Пари НН» в первом стыке дома проиграл тульскому «Арсеналу» – 1:2.
- Команду сейчас возглавляет серб Саша Илич. Его назначили 4 мая.
Источник: «Первый спорт»