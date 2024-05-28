Личка ответил на вопрос о давлении в Чехии из-за работы в России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, есть ли у него проблемы в Чехии из-за контракта с российским клубом.
– В Чехии меня никто не трогает. Я приехал работать в Россию ещe до всей ситуации, которая сложилась.
Я здесь остался, стараюсь работать. Не вижу в этом проблемы. К тому же я свободный человек, могу сам решать, где я хочу работать.
– Что значили ваши неоднозначные слова о будущем в «Динамо» после матча с «Краснодаром»?
– Не знаю, интрига до конца (смеется).
- Личка работает в России с 2020 года.
- До «Динамо» он возглавлял «Оренбург».
Источник: «Чемпионат»