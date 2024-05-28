Генич рассказал, какой европейский футболист шокировал его в конце сезона

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич эмоционально отреагировал на решение Тони Крооса закончить карьеру после Евро-2024.

«То, что сделал Тони Кроос – не иначе, как шок. 34 года, идеальная форма, идеальное понимание игры, идеальная модель в любой команде.

И сказать в 34, что заканчиваешь, потому что хотел закончить на пике... Это, пожалуй, самое шокирующее на данный момент, что могло произойти в европейском футболе.

Я смотрю на Модрича, который пыхтит, остается, продлевается. И Тони Кроос... Красавелла!

Я бы все отдал – дом, машину и работу, чтобы Тони Кроос приехал играть за команду «Матч ТВ», – сказал Генич.