Генич рассказал, какой европейский футболист шокировал его в конце сезона

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич эмоционально отреагировал на решение Тони Крооса закончить карьеру после Евро-2024.
«То, что сделал Тони Кроос – не иначе, как шок. 34 года, идеальная форма, идеальное понимание игры, идеальная модель в любой команде.
И сказать в 34, что заканчиваешь, потому что хотел закончить на пике... Это, пожалуй, самое шокирующее на данный момент, что могло произойти в европейском футболе.
Я смотрю на Модрича, который пыхтит, остается, продлевается. И Тони Кроос... Красавелла!
Я бы все отдал – дом, машину и работу, чтобы Тони Кроос приехал играть за команду «Матч ТВ», – сказал Генич.
- Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 464 матча, 28 голов, 98 ассистов.
- С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
- Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
- Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.
Источник: «Матч ТВ»