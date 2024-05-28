Сафонов подвел итоги сезона для «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что команда показала хороший результат в сезоне-2023/24.

«Тяжелые эмоции от этого сезона – смесь негатива и радости. Конечно, все надеялись на первое место, но в итоге получили второе. Но я понимаю, что второе место – это хороший результат для «Краснодара». Жаль, что упустили возможность стать чемпионами. Но все-таки второе место тоже хорошо, и приятно, что я стал частью этой истории», – сказал Сафонов.