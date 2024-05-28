Филимонов считает, что Акинфеев сможет играть за ЦСКА еще 12 лет

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов прокомментировал информацию о продлении голкипером Игорем Акинфеевым контракта с ЦСКА.

«Он легко отыграет еще два года в РПЛ. Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью. О чем это говорит? О том, что уровень очень сильно упал. Но не говорит о том, что Акинфеев – слабый вратарь. Никто из молодых не может вытеснить его из состава. Слабая конкуренция», – сказал Филимонов.