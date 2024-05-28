ЦСКА пока не улучшил предложение по контракту для Роши

В агентстве Sferico Sports, представляющим интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о ситуации с возможным продлением контракта игрока с армейцами.
«Нового предложения от ЦСКА пока не было, никаких продвижений нет. Посмотрим, что будет дальше», – заявили в агентстве.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по продлению контракта 29-летнему бразильцу, однако сторону футболиста предложенные условия не устроили.
- В текущем сезоне Виллиан Роша провел 36 матчей за ЦСКА, забил 2 гола.
- Его текущий контракт рассчитан еще на сезон.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 7 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»