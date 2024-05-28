ЦСКА пока не улучшил предложение по контракту для Роши

В агентстве Sferico Sports, представляющим интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о ситуации с возможным продлением контракта игрока с армейцами.

«Нового предложения от ЦСКА пока не было, никаких продвижений нет. Посмотрим, что будет дальше», – заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по продлению контракта 29-летнему бразильцу, однако сторону футболиста предложенные условия не устроили.