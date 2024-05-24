Сафонов перейдет в «ПСЖ», 18-летний Кадыров стал президентом «Ахмата», Флик возглавит «Барселону» и другие новости

Стал известен основной кандидат на место главного тренера «Челси».
Названы имена судей на матчи 30-го тура РПЛ.
«ПСЖ» договорился с «Краснодаром» о трансфере Сафонова.
Назван срок контракта Флика с «Барселоной».
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата».
Ерохин может вернуться в бывший клуб.
Клуб РПЛ предлагал зимой за Сафонова 15 миллионов – это не «Зенит».
Стала известна сумма отступных за Сафонова.
«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита».
АПЛ выдвинула обвинение Пакете: бразилец специально получал карточки, чтобы сыграли ставки.
Прощальный пост Мозеса в адрес фанатов «Спартака».