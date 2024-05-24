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    • Сафонов перейдет в «ПСЖ», 18-летний Кадыров стал президентом «Ахмата», Флик возглавит «Барселону» и другие новости

    Сафонов перейдет в «ПСЖ», 18-летний Кадыров стал президентом «Ахмата», Флик возглавит «Барселону» и другие новости

    Стал известен основной кандидат на место главного тренера «Челси».

    Названы имена судей на матчи 30-го тура РПЛ.

    «ПСЖ» договорился с «Краснодаром» о трансфере Сафонова.

    Назван срок контракта Флика с «Барселоной».

    Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата».

    Ерохин может вернуться в бывший клуб.

    Клуб РПЛ предлагал зимой за Сафонова 15 миллионов – это не «Зенит».

    Стала известна сумма отступных за Сафонова.

    «Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита».

    АПЛ выдвинула обвинение Пакете: бразилец специально получал карточки, чтобы сыграли ставки.

    Прощальный пост Мозеса в адрес фанатов «Спартака».

    Источник: «Бомбардир»

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