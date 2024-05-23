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    Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

    Новым президентом футбольного клуба «Ахмат» назначен 18-летний министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.

    «Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.

    Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.

    Желаем удачи и успехов во благо родного клуба «Ахмат», – говорится в сообщении клуба.

    Ранее президентом клуба являлся Магомед Даудов. «Ахмат» заявил о сложении им своих полномочий.

    «Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти тринадцати лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента клуба.

    За эти годы Магомед Хожахмедович не только эффективно исполнял свои обязанности, возложенные на него Главой ЧР, Героем России, Почетным Президентом клуба Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, но и стал настоящим братом и другом для каждого члена команды.

    Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.

    Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом, и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь!» – говорится в сообщении клуба.

    • Глава Чечни Рамзан Кадыров является почетным президентом «Ахмата».
    • Нынешний сезон клуб закончит на 10-м месте в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии (8)
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    MazaiNN
    1716460173
    А где был ты в 18 лет..
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    acor94
    1716460521
    Папа подарил клуб на 18 лет.
    Ответить
    kapitan_komandy
    1716461218
    Может после Кадырова уберут его и вернут название "Терек". Наврятли в 18 лет, он может приносить большую пользу. Хотя возможности для развития у его детей, гораздо больше чем у остальных.
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    JTherry
    1716461340
    талантливые дети у Рамзана Ахматовича, что ни ребенок, то министр или президент чего-нибудь с пелёнок...)
    Ответить
    Kollljan
    1716462350
    Позорище!
    Ответить
    Mirak92
    1716463749
    Админы продажные ,почему вы удаляете комментарии правдивые ,чеченские подстилки
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716463834
    Нормально, не хуже будет Арутюнянца, Мелик-Гусеййнова и т. д.
    Ответить
    AtticusFinch1
    1716465745
    Хаха,пи**ц
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