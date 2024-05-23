Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

Новым президентом футбольного клуба «Ахмат» назначен 18-летний министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.

«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.

Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.

Желаем удачи и успехов во благо родного клуба «Ахмат», – говорится в сообщении клуба.

Ранее президентом клуба являлся Магомед Даудов. «Ахмат» заявил о сложении им своих полномочий.

«Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти тринадцати лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента клуба.

За эти годы Магомед Хожахмедович не только эффективно исполнял свои обязанности, возложенные на него Главой ЧР, Героем России, Почетным Президентом клуба Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, но и стал настоящим братом и другом для каждого члена команды.

Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.

Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом, и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь!» – говорится в сообщении клуба.