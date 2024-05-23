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    Названы имена судей на матчи 30-го тура РПЛ

    РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 30-го тура РПЛ. Игру «Краснодар»«Динамо» рассудит Сергей Карасев. Встречу «Зенит»«Ростов»Виталий Мешков.

    Полный список назначений представлен ниже.

    «Балтика» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Факел» – «Ахмат»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

    «Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

    «Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

    «Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

    ЦСКА – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

    • «Динамо» с 56 очками лидирует в РПЛ, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» с 54 очками. Москвичам для завоевания чемпионства достаточно сыграть вничью.
    • Заключительный тур РПЛ пройдет 25 мая. Все 8 матчей начнутся в 16:30 мск.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (7)
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    Павелий
    1716453380
    На Зенит - Мешков. Всё понятно.
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    Skull_Boy
    1716455129
    Только смех вызывает, тут все ясно
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    andr45
    1716455447
    Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023 «Спартаку» было необходимо побеждать, чтобы догнать в турнирной таблице Clube de futebol «Zenitе». Важнейшее влияние на результат матча оказал судья МЕШКОВ, который отменил сразу два гола «Спартака» и не оставил бригаде видеоассистентов рефери (VAR) хотя бы что-то исправить.
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    The only one
    1716456790
    Ай эксперты диванные... Давайте пообщаемся после тура.
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