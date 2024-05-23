Названы имена судей на матчи 30-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 30-го тура РПЛ. Игру «Краснодар» – «Динамо» рассудит Сергей Карасев. Встречу «Зенит» – «Ростов» – Виталий Мешков.
Полный список назначений представлен ниже.
«Балтика» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – «Ахмат»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.
- «Динамо» с 56 очками лидирует в РПЛ, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» с 54 очками. Москвичам для завоевания чемпионства достаточно сыграть вничью.
- Заключительный тур РПЛ пройдет 25 мая. Все 8 матчей начнутся в 16:30 мск.