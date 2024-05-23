«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»

КДК РФС наказал на своем заседании «Динамо» и «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита».
«Болельщики «Динамо» скандировали выражения в адрес «Зенита». «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей.
Болельщики «Ахмата» неоднократно скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф для «Ахмата» – 30 тысяч рублей.
Почему разные суммы штрафа у «Динамо» и «Ахмата»? Болельщики обоих клубов скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Но динамовские фанаты, помимо этого, кричали: «Раз, два, три…» Кто знает, тот знает». За это более строгое наказание, ещe плюс 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
- Ранее за аналогичное нарушение фанатов был наказан «Факел».
- «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.
- Петербуржцы претендуют на 6-е подряд золото.