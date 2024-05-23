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    «Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»

    КДК РФС наказал на своем заседании «Динамо» и «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита».

    «Болельщики «Динамо» скандировали выражения в адрес «Зенита». «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей.

    Болельщики «Ахмата» неоднократно скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф для «Ахмата» – 30 тысяч рублей.

    Почему разные суммы штрафа у «Динамо» и «Ахмата»? Болельщики обоих клубов скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Но динамовские фанаты, помимо этого, кричали: «Раз, два, три…» Кто знает, тот знает». За это более строгое наказание, ещe плюс 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    • Ранее за аналогичное нарушение фанатов был наказан «Факел».
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.
    • Петербуржцы претендуют на 6-е подряд золото.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acor94
    1716468644
    Зенитушка дави. Что же тут оскорбительного?
    Ответить
    val69
    1716468799
    Наказывать за правду, это не правильно...
    Ответить
    PAREVG.
    1716469335
    С каких пор констатация фактов является оскорблением?????
    Ответить
    ivany4
    1716470410
    Богатый урожай собереть КДК в 30 туре РПЛ!! Сдается мне, что финал кубка перенесут в Питер, к "адекватным болельщикам".))
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    шахта Заполярная
    1716470779
    КДКашникам не заткнуть голоса народа (болельщиков). Это только начало, скоро на всех стадионах страны и всех лиг.
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    алдан2014
    1716470779
    Конечно болельщики Ахмата расстроены,счёт то недетский
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    Номэд
    1716471499
    Теперь это вечная кричалка! Даже не кричалка, а слоган!
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    Номэд
    1716471820
    Заметили, тот который свои ники любил капсом писать пропал. Клон мультиаккаунтный е.бучий питорский.
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    The only one
    1716472238
    Детсад какой то
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