Назван срок контракта Флика с «Барселоной»

«Барселона» и Ханс-Дитер Флик достигли принципиальной договоренности о подписании двухлетнего контракта. По данным As, немецкий тренер провел встречу в Лондоне со спортивным директором «блауграны» Деку и членом спортивной комиссии клуба Бояном Кркичем.

Важную роль в переговорах сыграл агент Флика Пини Захави, пользующийся доверием руководства «Барселоны». Сообщается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта является поклонником немецкой тренерской школы, и бывший наставник «Баварии» и сборной Германии был одним из его фаворитов на случай ухода Хави.

Каталонский клуб еще не сообщил нынешнему главному тренеру о предстоящем увольнении – ожидается, что это произойдет на встрече со спортивным руководством клуба во главе с Деку, которая запланирована на начало следующей недели.

Планируется, что совет директоров «Барселоны» одобрит отставку Хави в следующий четверг.

По словам окружения тренера, он готов уйти и отказаться от значительной части компенсации при условии, что клуб выплатит положенную по контракту зарплату членам его штаба.