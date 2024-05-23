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    Назван срок контракта Флика с «Барселоной»

    «Барселона» и Ханс-Дитер Флик достигли принципиальной договоренности о подписании двухлетнего контракта. По данным As, немецкий тренер провел встречу в Лондоне со спортивным директором «блауграны» Деку и членом спортивной комиссии клуба Бояном Кркичем.

    Важную роль в переговорах сыграл агент Флика Пини Захави, пользующийся доверием руководства «Барселоны». Сообщается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта является поклонником немецкой тренерской школы, и бывший наставник «Баварии» и сборной Германии был одним из его фаворитов на случай ухода Хави.

    Каталонский клуб еще не сообщил нынешнему главному тренеру о предстоящем увольнении – ожидается, что это произойдет на встрече со спортивным руководством клуба во главе с Деку, которая запланирована на начало следующей недели.

    Планируется, что совет директоров «Барселоны» одобрит отставку Хави в следующий четверг.

    По словам окружения тренера, он готов уйти и отказаться от значительной части компенсации при условии, что клуб выплатит положенную по контракту зарплату членам его штаба.

    • «Барселона» закончит чемпионат Испании на 2-м месте. Команда не выиграла трофеев в этом сезоне.
    • Флик ушел из сборной Германии в сентябре прошлого года.

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    Источник: As

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии (1)
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    Хургада
    1716459461
    Странные какие - с таким составом Хави выжимает больше, чем можно из Барсы. Флик не поможет выиграть ЛЧ, если не купят Холланда или еще кого сильного.
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