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    • Стал известен основной кандидат на место главного тренера «Челси»

    Стал известен основной кандидат на место главного тренера «Челси»

    Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна является приоритетным вариантом для «Челси» на замену Маурисио Почеттино.

    По данным The Guardian, лондонцы уже уведомили клуб из Суффолка об интересе к 38-летнему специалисту и считают, что быстро договорятся о его переходе.

    Также в «Челси» уверены, что Маккенна отдаст предпочтение именно им, а не «Брайтону» или «Манчестер Юнайтед». «Ипсвич» же надеется сохранить североирландского тренера и предложит ему новый контракт.

    В качестве альтернативы Маккенне называется Энцо Мареска из «Лестера».

    • Маурисио Почеттино оставил пост главного тренера «Челси» по окончании сезона. Клуб занял 6-е место в АПЛ и вышел в еврокубки.
    • «Ипсвич» вышел из Чемпионшипа в АПЛ.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 09:48
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1716451094
    Странный выбор, звать в топ-клуб тренера из низшей лиги. Да вывел в АПЛ , но это совсем другие задачи и уровень игроков. Ну если на НАШЕ перевести , то Талалаева после Химок стоит в условные Динамо , ЦСКА или Спартак приглашать ? ХЗ , может кому и придёт в голову такая "оригинальная" идея.
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