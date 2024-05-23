Стал известен основной кандидат на место главного тренера «Челси»

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна является приоритетным вариантом для «Челси» на замену Маурисио Почеттино.

По данным The Guardian, лондонцы уже уведомили клуб из Суффолка об интересе к 38-летнему специалисту и считают, что быстро договорятся о его переходе.

Также в «Челси» уверены, что Маккенна отдаст предпочтение именно им, а не «Брайтону» или «Манчестер Юнайтед». «Ипсвич» же надеется сохранить североирландского тренера и предложит ему новый контракт.

В качестве альтернативы Маккенне называется Энцо Мареска из «Лестера».