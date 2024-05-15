Дасаев объяснил, зачем нужно ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев призвал ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России.

«Лимит на легионеров надо ужесточать! Надо делать так, чтобы иностранцев в нашем футболе становилось как можно меньше. Всегда говорил – надо иметь в команде три-четыре легионера, не больше. Должны играть наши русские ребята, а сейчас у них нет движения вперед.

У нас есть футбольные школы и академии. Для чего они тогда существуют? России надо, чтобы играли свои футболисты. Тем более, в нынешней ситуации, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем. Дайте шанс нашим! Пускай они играют, учатся, получают практику. У меня мнение такое: лимит нужно менять», – сказал Дасаев.