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    • Дасаев объяснил, зачем нужно ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

    Дасаев объяснил, зачем нужно ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев призвал ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России.

    «Лимит на легионеров надо ужесточать! Надо делать так, чтобы иностранцев в нашем футболе становилось как можно меньше. Всегда говорил – надо иметь в команде три-четыре легионера, не больше. Должны играть наши русские ребята, а сейчас у них нет движения вперед.

    У нас есть футбольные школы и академии. Для чего они тогда существуют? России надо, чтобы играли свои футболисты. Тем более, в нынешней ситуации, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем. Дайте шанс нашим! Пускай они играют, учатся, получают практику. У меня мнение такое: лимит нужно менять», – сказал Дасаев.

    • Согласно правилам, сейчас в РПЛ в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
    • Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал такой формат лимита.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:03
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    Комментарии (15)
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    алдан2014
    1715771722
    Ринат дело говорит.
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    slavа0508
    1715772765
    Правильно 3-4 и что б хороших а не весь хлам ...сейчас начнут . что цена подымется . так пусть клубы договорятся не переплачивать и все дела ....
    Ответить
    Skull_Boy
    1715773069
    Ты что дурак Зенит тогда существовать прекратит
    Ответить
    The only one
    1715773388
    Давно пора. Да с чего ж тогда околофутбольные кровососы жить будут?
    Ответить
    Mirak92
    1715773727
    Это только болтовня .Толку обсуждать то ,что мешки денежные и слышать не хотят .Это не во власти демократии .
    Ответить
    mahan
    1715773733
    Полностью не согласен. Чтобы наши молодые футболисты росли, им нужна конкуренция и сильные футболисты рядом. И так сейчас не возможно смотреть наш футбол, так вообще ужас будет.
    Ответить
    baggio80
    1715774134
    А еще надо запретить выдавать паспорта пока не отыграет лет 5 в стране. Лимит нужен 5 игроков в составе и 3 могут только быть на поле
    Ответить
    acor94
    1715775528
    Ещё один спартач предлагает опустить уровень лиги на дно. Уйдут все иностранцы. Где брать футболистов? Из фнл, вот так премьер лига превратится во второсортный чемпионат.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715778723
    Невыдуманная история из книги Бубнова о "Спартаке" "7 лет строгого режима": когда я только пришёл в команду и был молодым игроком, то был такой эпизод с договорняком в моей карьере, как-то захожу в комнату на базе команды, а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков, говорят мне, что матч надо сдать, что я мог сделать?".
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    Алексей З
    1715781055
    Всё правильно. Наверно без легионеров одной госкорпорации будет трудно доминировать. Если учесть , что РФС возглавляют выходцы из той же конторы , то ждать перемен не стоит.
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