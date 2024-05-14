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    • Председатель Госдумы раскритиковал число легионеров в российском футболе

    Председатель Госдумы раскритиковал число легионеров в российском футболе

    Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поделился мнением о том, в каком направлении должно вести работу министерство спорта.

    «Сложилась порочная практика. Эта система приоритетов, которая была выстроена на протяжении многих лет. Надо, чтобы средства крупных спонсоров шли на детско‑юношеский спорт. Чтобы прекратилась практика, когда отбирают самых талантливых, а потом отправляют за границу.

    Здоровый образ жизни должен быть главной целью министерства спорта. И в первую очередь массовый спорт: футбол, хоккей… Это всe должно популяризироваться. Если в этом направлении и будет работать министр, то поддержка будет ему обеспечена.

    Потому что всe это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! Ребенок ходит с бабушкой на секцию, а с них деньги берут. Чтобы получить значок ГТО – опять деньги берут. Вот против чего мы должны выступать. Посмотрите бюджет федерации, ключевых клубов. Вы увидите, что они равны бюджетам нескольких регионов.

    Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь. Мы должны сделать всe, чтобы на поле выходили наши ребята. Те, кто бредят спортом. Они должны реализовать себя и остаться в стране. А средства огромные должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут все наши ребята», – сказал Володин.

    • В Госдуме прошло заседание комитета по физической культуре и спорту с кандидатом на должность министра спорта в новом правительстве РФ Михаилом Дегтяревым.
    • В случае утверждения Госдумой представленной кандидатуры президент РФ назначит его федеральным министром.
    • В сообщении на сайте правительства РФ отмечалось, что действующий министр спорта Олег Матыцин переходит на другую работу.
    • Комитет Госдумы по спорту рекомендовал Дегтярева на пост министра спорта РФ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (24)
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    Цугундeр
    1715678457
    Команда "фас" ,значится ,была !) "..и лают псы до рвоты." А раньше чего делали ?
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    lek!
    1715678872
    И так тошно смотреть РПЛ , не включая последние туры. После этого можно вообще забыть о нем.
    Ответить
    NewLife
    1715679295
    А где вы были последние 8 лет (пардон, 24 года) ? У бюрократов это называется эффект новорожденности - сам же виноват, сам и критикует))
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    Freyd
    1715679375
    У Спартака с быками было 8 россиян,если что.А вот у позора нашего футбола было как раз 8 легов.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715680572
    Говорит Володин всё правильно, а что конкретно будет сделано? По ходу в следующем сезоне Газпром ещё и голкипера бразильского приобретёт
    Ответить
    алдан2014
    1715680725
    Сколько лет он спикер в Госдуме? Слова одни,решения другие. Так и живём
    Ответить
    fakeid
    1715680885
    майонезный король раскукарекался. для справки: владеет фирмой "московский провансаль". естественно, не напрямую, на родственников оформил.
    Ответить
    acor94
    1715681838
    А я говорил. Максимально строгий лимит 10 +15 в заявке и брат только тех, кто за год отыграл 50% матчей за свою сборную любого возраста. Тогда и посмотрим настоящий футбол, а не на второсортный хлам со всех уголков.
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    Январь 59
    1715682221
    Эта сказка хороша, начинай сначала. Одни требуют сократить количество легионеров введением лимита, другие за отмену лимита , и пусть в команде будет хоть 20 легов. Третьи просто меж собой сражаются, лишь бы не так как сказано выше. Не знаю кому и как, но лично для меня самый лучшийсостав Быков был весной 2022. Когда почти все легли сбежали с началом СВО, а Краснодар бился своими выпускниками. По мне пусть Краснодар будет крепким середнячком, но со своими воспитанниками, чем с легами проигрывающими по три иры подряд.
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    Andrering87
    1715683244
    Лучше бы про себя кукарекал как гребет лапатой себе в корманы деньги из бюджета и про дружков своих таких же....
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