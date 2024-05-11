Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», «Спартак» нацелился на защитника ЦСКА, «Зенит» может купить игрока «Краснодара» и другие новости

«Зенит» может приобрести защитника сборной России – «Краснодар» назвал цену
Стало известно, какого вратаря планирует использовать «Реал» в финале ЛЧ
Долги российской компании Промеса выросли
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в Самаре и повторил клубный рекорд
Объявлен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024
«Бавария» выбирает между двумя тренерами – Флик уже ответил на предложение мюнхенцев
Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона – известно, когда «Реал» объявит о его подписании
«Спартак» нацелился на защитника ЦСКА
Головин – в команде сезона Лиги 1 в игре FC 24